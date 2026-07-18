Mbappé joga por artilharia e recorde de gols na disputa do 3º lugar da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ficar fora da final da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé entra em campo neste sábado (18) diante da Inglaterra, às 18h (horário de Brasília), em Miami (EUA), com uma lista de marcas a buscar. O camisa 10 e capitão da França tem a oportunidade de transformar a disputa pelo terceiro lugar em um feito individual para sua carreira em Mundiais.

O primeiro objetivo imediato é a artilharia desta edição. Mbappé chega ao último jogo empatado com Lionel Messi, ambos com oito gols. No momento, o argentino - que ainda disputará a final do torneio contra a Espanha - lidera os critérios de desempate da Chuteira de Ouro por somar quatro assistências contra três do francês. Caso balance as redes, o astro do Real Madrid pode repetir o feito de 2022, quando faturou o prêmio ao terminar como o principal goleador no Qatar.

A briga com o camisa 10 da Argentina se estende para o topo de artilheiro de todos os tempos da competição. O atacante francês soma 20 gols em 21 partidas na história das Copas uma média de 0,95 por jogo, superior a nomes como Pelé (0,85), Ronaldo (0,79) e o próprio Messi (0,64). Se balançar as redes inglesas, o craque da França iguala ou pode até ultrapassar o argentino, que lidera o ranking histórico com 21 gols. Depois, terá de ficar na torcida contra o rival no dia seguinte.

RECORDE DE VITÓRIAS: FICA PARA 2030

O confronto contra a Inglaterra também vale posições no ranking de jogadores com mais triunfos no torneio. Ao longo de sua trajetória na competição, Mbappé acumula 17 vitórias, dois empates e duas derrotas (84,1% de aproveitamento).

Durante a campanha de 2026, o atacante tornou-se o francês mais vencedor em Mundiais ao atingir 15 vitórias contra a Suécia. No jogo seguinte, diante do Paraguai, chegou a 16 e igualou o brasileiro Cafu. Agora, com 17 triunfos, divide a segunda colocação da história com o alemão Miroslav Klose, ficando atrás apenas de Messi, que tem 22.

MELHOR DE TODOS OS TEMPOS NA FRANÇA?

Mesmo com números tão expressivos, o técnico Didier Deschamps evita rotular Mbappé como o maior nome da história do futebol francês.

"Eu não gosto de comparar, sobretudo momentos e gerações diferentes e opostas. Para os jovens com 20 anos, os mais importantes são os jogadores desta Copa, para os mais velhos, são os de 98. É uma questão de geração", declarou o treinador, na véspera da partida contra a Inglaterra.

A COLEÇÃO DE GRANDES MARCAS DE MBAPPÉ EM COPAS

Artilheiro de decisões: é o maior goleador em finais de Copa do Mundo, com quatro gols marcados (um em 2018 e três em 2022).

Regularidade histórica: tornou-se o primeiro jogador a marcar pelo menos oito gols em duas edições diferentes de Copa (2022 e 2026), após balançar as redes contra Marrocos nas quartas de final.

Múltiplos gols: primeiro atleta a fazer dois ou mais gols em cinco partidas distintas de Copa do Mundo, superando Sándor Kocsis, Ronaldo e Miroslav Klose, que conseguiram o feito em quatro jogos.

Goleador nacional: maior artilheiro da França em Mundiais com seus 20 gols, superando Just Fontaine, Thierry Henry e Zinedine Zidane. No âmbito geral da seleção, ele também assumiu o topo histórico ao marcar duas vezes contra Senegal nesta Copa, superando a marca anterior de 57 gols de Olivier Giroud.

Sucessão de Pelé: na Rússia em 2018, foi o primeiro jogador com menos de 20 anos a marcar em uma final de Copa desde Pelé, em 1958.