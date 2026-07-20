Maestro espanhol, Rodri fecha ciclo de conquistas com a Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 1,90 m e 90 kg, Rodri tem o físico de um atacante de força, mas a classe no toque da bola, a lucidez nos passes e a visão de jogo o levaram a atuar no meio de campo, onde se tornou símbolo do futebol tiki-taka da Espanha e um dos melhores jogadores do mundo.

Atuando na base espanhola desde a seleção sub-15, ele galgou cada etapa com a mesma desenvoltura que demonstrou na conquista do bicampeonato da Copa do Mundo, ao bater a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), no MedLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Segundo as estatísticas da Fifa, Rodri foi o jogador que mais passes deu no Mundial. Foram 799 tentados e 747 certos, com uma eficiência de 93%.

Ele iniciou como titular as oito partidas da Espanha na campanha do título e só foi substituído duas vezes: no empate por 0 a 0 com Cabo Verde e na final contra a Argentina.

Em campo, ele é o motor que dá ritmo à seleção espanhola. Quando é preciso cadenciar, é ele que dá o ritmo aos companheiros com passes mais curtos. Se é preciso acelerar o jogo, ele encontra os atacantes com lançamentos precisos nas costas dos defensores.

Mas o garantido é que a bola quase sempre passa por seus pés quando chega ao meio do campo.

"Estamos nas nuvens. Só posso agradecer a Deus por tudo o que me deu. Este grupo é sensacional. Somos campeões do mundo! É incrível dizer isso. É o torneio mais difícil da história das Copas do Mundo. Jogamos a final contra uma equipe que tem o melhor jogador da história", disse à televisão pública espanhola (TVE) em alusão ao argentino Lionel Messi.

"Hoje [domingo] no jogo, dominamos. Nosso segredo como seleção é que sempre vamos para cima de você. E Deus no final recompensa quem foi corajoso", destacou.

As conquistas desta Copa completam o currículo vencedor de Rodri. Nascido em Madri em 22 de junho de 1996, ele se formou no Villarreal e depois se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, clube no qual conquistou seu primeiro título naquele mesmo ano, a Supercopa da Uefa.

Em julho de 2019, tranferiu-se para o Manchester City, onde teve suas maiores conquistas sob o comando do técnico Pep Guardiola.

Foram quatro títulos da Premier League, um da Champions League, um do Mundial de Clubes, um da Supercopa da Uefa, além de duas Copas da Inglaterra e três da Copa da Liga Inglesa.

Pela seleção, ganhou a Liga das Nações 2022/23 e a Eurocopa de 2024, ano em que ganhou a Bola de Ouro da revista France Football, à frente de Vinicius Junior e do inglês Jude Bellingham.

Naquele mesmo ano, porém, sofreu uma grave lesão no joelho que interrompeu sua carreira e o deixou fora dos campos até maio de 2025.

Totalmente recuperado, voltou com tudo e liderou a Espanha na campanha do bicampeonato mundial, na América do Norte.

"As pessoas podem ver com o meu caso que um jogador que toca o céu pode descer ao mais baixo, e de lá se levantar novamente com muito trabalho. Sou um exemplo de superação. Senti em todo esse caminho o apoio e o carinho de pessoas na Espanha que não me conhecem, mas que estiveram me apoiando", disse ele após a conquista deste domingo.

RAIO-X

Rodri

Nome completo: Rodrigo Hernández Cascante

Altura e peso: 1,90 m e 90 kg

Posição: volante

Clube: Manchester City (Inglaterra)

Números de Rodri na Copa de 2026

Jogos disputados: 8

Minutos jogados: 726

Total de passes: 799

Passes certos: 747 (93% de eficiência)

Total de cartões: 0

Faltas cometidas: 11

Faltas sofridas: 9

Desarmes: 11

Dribles: 3

Títulos

Pela seleção

Copa do Mundo 2026 Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026 Eurocopa 2024 Liga das Nações 2022/23 Por clubes

Atlético de Madrid

Supercopa da Uefa 2018 Manchester City

Premier League 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 Copa da Inglaterra 2022/23 e 2025/26 Copa da Liga Inglesa 2019/20, 2020/21 e 2025/26 Champions League 2022/23 Supercopa da Uefa 2023 Mundial de Clubes 2023 Bola de Ouro da France Football 2024 Arte HTML5/Folhagráfico/AFP https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cotidiano/2022/10/os-campeoes-das-copas-do-mundo/ ***