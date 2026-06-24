Mãe de Neymar manda recado antes da possível estreia do filho na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A provável estreia de Neymar na Copa 2026 ganhou uma comemoração especial fora das quatro linhas. Nadine Gonçalves, 59, decidiu revisitar uma lembrança marcante da carreira do filho.

A empresária compartilhou um vídeo antigo em que o atacante aparece lendo uma carta escrita por ela durante os tempos em que ainda defendia o Santos. O registro, guardado há anos pela família, voltou a circular nas redes.

Na gravação, Neymar explica que havia recebido a mensagem da mãe e aguardava uma ocasião especial para compartilhá-la. Em seguida, lê o texto diante dos companheiros de equipe.

A carta traz palavras de incentivo, coragem e perseverança, além de uma mensagem que ganhou novo significado diante da participação do camisa 10 no Mundial.

"Supere-se. Conte as suas bênçãos e não os seus problemas. Compreenda, tenha coragem, seja forte. Não coloque limites para si mesmo. Muitos sonhos estão esperando para serem realizados. Alcance o seu máximo. Seu melhor é o seu prêmio. Acredite: é hora de vencer", dizia um trecho da mensagem.

Ao republicar o vídeo, Nadine optou por uma legenda breve, mas carregada de significado: "Deus te abençoe, meu filho".

A homenagem acontece em um momento especialmente simbólico para Neymar. Após ficar fora das duas primeiras partidas da seleção brasileira por causa de uma lesão na panturrilha, o atacante finalmente voltou a ficar à disposição da comissão técnica, aumentando a expectativa dos torcedores para sua participação na competição.

A possível presença do jogador em campo mobilizou não apenas os fãs, mas também familiares e pessoas próximas. Isso porque esta Copa vem sendo tratada por muitos como uma das últimas grandes oportunidades de Neymar disputar o principal torneio do futebol mundial.

O apoio familiar, aliás, não ficou restrito à publicação da mãe.

Pouco depois, Neymar Pai também usou as redes sociais para prestar sua homenagem ao filho. Ele publicou um vídeo gravado nos bastidores de uma partida, em que o atacante relembra um conselho que escutou durante toda a vida.

"Meu pai sempre me falou, toda vez que eu entrava em campo: 'Filho, corra, se dedique, jogue como se fosse o último jogo da sua vida'", diz Neymar na gravação.

Na legenda, o empresário reforçou a mensagem de incentivo ao jogador e à seleção brasileira. Citando o versículo bíblico "Até aqui nos ajudou o Senhor", de 1 Samuel 7:12, ele desejou sorte ao filho e aos companheiros de equipe.

"Chegou a hora. Vamos viver tudo isso juntos. Boa sorte, filho. Boa sorte, Brasil. Que Deus os abençoe e os proteja", escreveu.