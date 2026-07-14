Lamine Yamal faz declaração à namorada antes de semifinal da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Concentrado para disputar uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal encontrou um tempo para fazer uma declaração.

Na véspera do confronto entre Espanha e França, válido pela semifinal do torneio, o atacante compartilhou uma sequência de fotos ao lado da namorada, Inés Garcia, e encantou os seguidores com registros do casal.

A publicação foi feita nesta segunda-feira (13), mesma data em que o jogador do Barcelona completou 19 anos. Sem escrever um longo texto, Yamal optou por uma demonstração discreta de carinho e publicou apenas um emoji de coração marrom na legenda.

O álbum reúne imagens dos dois em diferentes momentos do relacionamento. Há selfies, passeios, refeições, viagens e até registros feitos durante partidas da seleção espanhola. Em uma das fotos, Inés aparece abraçando o namorado enquanto veste uma camisa personalizada com o nome dele.

A influenciadora também não deixou a data passar em branco. Pelos stories do Instagram, ela publicou uma foto ao lado do atacante e escreveu uma breve mensagem para celebrar o aniversário do companheiro.

"Feliz dia! Te amo!", declarou.

O romance entre os dois ganhou ainda mais visibilidade durante a Copa do Mundo. Dias antes, em 9 de julho, foi a vez de Inés comemorar aniversário. Na ocasião, Yamal comentou, durante entrevista coletiva, que pretendia aproveitar um momento ao lado da família e da namorada antes de voltar totalmente o foco para a competição.

"Estou ansioso pelo jantar e pela comemoração do aniversário da minha namorada, e também por passar um tempo com minha família", afirmou o atacante.

Embora só tenham assumido a relação recentemente, os rumores envolvendo o casal começaram meses antes. Os primeiros flagras dos dois juntos aconteceram em abril, durante um passeio por Sitges, na Catalunha.

Pouco depois, eles fizeram a primeira aparição pública durante as comemorações do título espanhol conquistado pelo Barcelona. Em seguida, aproveitaram as férias do atleta em uma viagem pela Grécia, aumentando ainda mais as especulações até oficializarem o namoro.

A história do casal também ficou cercada por uma curiosidade que viralizou nas redes sociais. Muitos internautas passaram a dizer que os dois teriam se conhecido depois que o cartão bancário de Inés foi recusado em uma lanchonete e Yamal teria pago a conta.

A influenciadora, no entanto, tratou de desmentir a versão e explicou que o início da relação foi bem diferente. "Adoraria contar uma história superelaborada, que nos conhecemos em um aeroporto ou que deixei papéis caírem no chão e ele me ajudou. Mas não foi isso. Nós nos conhecemos pelas redes sociais", contou.

Segundo Inés, os dois passaram meses conversando pela internet antes de decidirem se encontrar pessoalmente. "Falamos por muito tempo antes de nos vermos. Demos tempo às coisas para que acontecessem naturalmente", revelou.

Modelo e influenciadora digital, Inés soma mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida. Durante a Copa do Mundo, ela também chamou atenção pelo visual discreto nas arquibancadas, preferindo roupas confortáveis em vez de produções extravagantes.