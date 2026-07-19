Javier Bardem, Matt Damon e Richard Gere: quais famosos estavam na plateia da final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa do Mundo 2026, disputada por Espanha e Argentina, teve um desfile de astros fora de campo. Diversos astros de Hollywood assistiram ao jogo, que ocorreu no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos, neste domingo (19).

Apesar de não ser um esporte popular no país, alguns dos presentes tinham alguma ligação com os países que estavam em campo. Era o caso de Matt Damon, que é casado com a argentina Luciana Barroso, e de Richard Gere, casado com a espanhola Alejandra Silva.

Já o ator espanhol Javier Bardem, que foi visto diversos jogos da Copa, também não deixou de acompanhar o time de seu país no último jogo. Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, é outro que esteve em várias partidas e, mesmo sem a Inglaterra em campo, resolveu conferir a final.

Isso sem contar, claro, com os famosos que estiveram literalmente em campo, fazendo parte dos shows de abertura e do intervalo. Entre eles, estiveram nomes como Tom Cruise, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Post Malone, os garotos do BTS, Jason Sudeikis e Jennifer Hudson, entre outros.