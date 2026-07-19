Invicta e paciente, Espanha equilibra setores do campo para ganhar sua 2ª Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conquista espanhola da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), foi alcançada com disciplina no setor defensivo e eficiência dos atacantes.

A campanha do bicampeonato da Roja contou com 14 gols marcados e apenas 1 sofrido, superando o saldo do Brasil (12) comandado por Mario Lobo Zagallo, em 1970, no México e igualando a França (13), em 1998 , campeã jogando em casa.

Se os adversários da final marcaram grande parte dos gols na etapa complementar das partidas e em duas prorrogações, a estratégia espanhola ao longo do Mundial foi a de evitar o drama vivido pelos sul-americanos.

Antes do apito inicial no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Espanha tinha sete tentos anotados na etapa inicial dos jogos. Isto é, 53% dos 13 até então.

Os outros seis vieram no segundo tempo, mas apenas um foi marcado nos acréscimos, na fase de mata-mata: a vitória de 1 a 0 sobre Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Até o confronto deste domingo, os rivais ibéricos foram os que demandaram mais paciência dos espanhóis, e na ocasião o gol veio no apagar das luzes.

O roteiro deste domingo foi parecido com o da partida contra os portugueses --só que ainda mais longo.

Foram 106 minutos de toque de bola paciente e contenção dos meio-campistas argentinos até chegarem à vantagem.

A Espanha teve 100% de aproveitamento na defesa até a pausa para a hidratação: 11 recuperações, quatro desarmes, duas interceptações e um corte, segundo o Sofascore, site de estatísticas de atletas e competições esportivas.

Já na ida para a prorrogação, a Argentina ainda não tinha levado perigo à meta de Unai Simón. Os espanhóis somavam 583 passes trocados e 47 duelos vencidos contra a seleção treinada por Lionel Scaloni, além das 15 finalizações contra nenhuma dos argentinos.

Em 90 minutos, a Roja teve 66% de controle da bola. A paciência durou até a prorrogação. Foi questão de tempo até que Ferrán Torres abrisse o placar, aos 106min do tempo extra.

Se os resultados no futebol nem sempre são justos, o que se viu no estádio de Nova Jersey foi a prevalência de uma campanha sóbria e regular.

Os espanhóis tiveram ao menos 64% de posse de bola em seis dos oito jogos --chegando a impressionantes 74% no empate com Cabo Verde. Na vitória por 2 a 1 contra os belgas, nas quartas de final, a Roja controlou os rumos do jogo em 68% do tempo.

Em seis jogos, os passes certos da Espanha ficaram acima de 550, chegando a 734 (Cabo Verde) e 668 (Arábia Saudita). Mesmo com a posse de bola parelha na semifinal --51% a 49% em favor dos Bleus--, a Espanha teve sucesso em 427 passes, ante os 395 da França.

Contra a Alviceleste, nada menos do que 755 passes certos, contra 327 dos argentinos, que chutaram só duas vezes contra o gol de Unai Simón nos 120 minutos da decisão.

Coincidência ou não, a campanha vitoriosa de 2026 superou alguns números de 2010, ano em que a Espanha entrou para o rol seleto de países campeões do mundo.

O primeiro título, na África do Sul, foi marcado por solidez defensiva. Os espanhóis levantaram a taça tendo sofrido apenas dois gols. No ataque foram oito marcados --metade do que fez a Alemanha, que terminou em terceiro lugar. Campeões com seis de saldo.

Passados 16 anos, a Roja mostrou ao segundo melhor ataque da Copa --em plena decisão-- como o equilíbrio buscado por De la Fuente foi mais eficiente que o drama dos argentinos. Defesa tremendamente sólida, tendo sofrido apenas um gol em todo o torneio, contra a Bélgica, e marcando seis tentos a mais do que na campanha de 2010.

Até a semifinal, os argentinos anotaram impressionantes 19 gols no Mundial, mas também expuseram mais a meta defendida por Dibu Martínez, com sete gols sofridos.

Curiosamente, os dois países entraram em campo na final com o mesmo saldo de gols (12). No fim, o caneco ficou com a Roja, que precisou de só mais um para chegar ao bicampeonato.