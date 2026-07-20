Infantino e Trump são vaiados em premiação após escapar durante final

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, foram vaiados durante a entrada das autoridades em campo para a premiação da final da Copa do Mundo.

A dupla foi quem abriu a fila de cartolas e chefes de estado que se dirigiram ao pódio para entregar medalhas e troféus na festa de encerramento do Mundial.

Trump e Infantino apareceram duas vezes na transmissão oficial da decisão vencida pela Espanha sobre a Argentina, mas esses momentos não apareceram no telão do estádio em Nova Jersey.

Por isso, os dois escaparam de qualquer reação anterior sobre eles no palco da partida.

Quando estavam no campo e apareceram aos olhos de todos e as vaias vieram, a imagem no telão não durou muito.

No camarote em que estavam, Trump e Infantino estavam protegidos por um vidro. Torcedores mais próximos chegaram a perceber que estavam ali, mas longe de gerar uma comoção mais ampla.

Em um dos momentos em que foram flagrados no camarote, Trump chegou a tocar na taça da Copa do Mundo, ainda no primeiro tempo, que foi trazida perto dele por Ronaldo Fenômeno. O brasileiro participou do show do intervalo.

O protocolo da Fifa diz que campeões do mundo e chefes de estado podem tocar na taça.