Herói espanhol na Copa diz ter ficado 'mais nervoso' por encarar Messi
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória da Espanha por 1 a 0 contra a Argentina na final da Copa do Mundo, Ferran Torres falou sobre o nervosimo de ter enfrentado a seleção de Lionel Messi na decisão.
"Acho que todas as finais são difíceis, mas quando você tem o Messi como adversário, você fica ainda mais nervoso. Nós sempre dependemos de nós mesmos, de fazermos nosso futebol e acho que hoje demonstramos isso mais uma vez", disse Ferran Torres, atacante da Espanha.
Ferran marcou o gol da vitória no segundo tempo da prorrogação. O autor do gol da vitória veio do banco reservas e entrou na segunda etapa da partida.
No final foi um grande alívio [fazer o gol]. Fui muito criticado ao longo do Mundial, mas como disse antes, acho que o destino está escrito. Deus dá as coisas para quem mais merece. Ferran Torres
"Acho que, no final, o gol foi de 47 milhões de pessoas, não meu e dos jogadores que estão aqui. Hoje, o destino estava escrito para que ganhássemos. Estávamos longe de nosso povo, mas tentamos fazer com que estivéssemos o mais perto possível", concluiu Ferran Torres.