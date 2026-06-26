Há 10 anos, Messi 'aposentava' da seleção; veja o que mudou desde então

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há exatamente 10 anos, Lionel Messi anunciava sua aposentadoria da seleção argentina no MetLife Stadium, em Nova York, na final da Copa América de 2016. Argentinos haviam perdido a segunda seguida para o Chile nos pênaltis.

À época, o meia só tinha conquistado títulos com a seleção na base e era muito criticado por não ter títulos com a principal. A Argentina não ganhava um título desde 1993 e entre 2014 e 2016, acumulou três vices, perdendo a final da Copa de 2014 e das Copas Américas de 2015 e 2016.

"No vestiário, pensei que acabou para mim a seleção, não é para mim. É o que sinto agora, é uma tristeza grande que volto a sentir. Foram quatro finais, infelizmente não consegui. Era o que mais desejava. É para o bem de todos. Por mim e por todos. Muitos desejam isso", disse Messi, após a final da Copa América 2016.

O jogador voltou atrás na decisão e, cinco meses depois, foi convocado. Messi retornou para a seleção na derrota para o Brasil por 3 a 0 no Mineirão, em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

Dez anos depois, também nos EUA, ele joga a Copa e mostra que voltar atrás foi a decisão certa. Depois daquele episódio, a Argentina caiu em 2018 para a França nas oitavas e foi eliminada pelo Brasil na Copa América de 2019, na semifinal. A virada de década veio e foi fundamental para o jogador.

Em 2021, a Argentina venceu o Brasil na final da Copa América e deu fim ao jejum de então 28 anos sem títulos. A conquista foi o ponto de partida da nova era da seleção albiceleste e, em 2022, eles ganharam a Finalíssima por 3 a 0 contra a Itália.

Título da Copa do Mundo como capitão consagrou de vez o jogador. Com dois gols na final e atuações grandiosas em todo o torneio, Messi foi o cara do título que não vinha de 1986 e ainda levantou a taça.

Na Copa de 2026, Messi já quebrou alguns recordes. Com cinco gols na atual edição, o meia chegou a 18 no total e se tornou o maior artilheiro da história das Copas.

Argentino também é recordista de Copas jogadas e partidas disputadas. Ao lado de de Ochoa, do México, e Cristiano Ronaldo, de Portugal, ele chegou a seis edições. Ainda tornou-se o jogador com mais partidas em Mundiais, com 28 jogos. Messi ainda pode chegar a no mínimo 30, caso ele jogue amanhã contra a Jordânia e faça o primeiro jogo da segunda fase.

Artilheiro absoluto da seleção. Único com mais de 100 gols, Messi sobra como artilheiro da seleção argentina, tendo feito 122 até aqui em 201 jogos. O segundo colocado, Batistuta, tem 54.