Goleiro sul-africano dedica vitória na Copa a técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Ronwen Williams, um dos heróis da classificação inédita da África do Sul ao mata-mata da Copa do Mundo, fez questão de enaltecer outro ícone da seleção após a vitória sobre a Coreia do Sul, nesta quarta-feira (24), por 1 a 0: o treinador belga Hugo Broos.

Williams pediu uma estátua para o técnico da seleção sul-africana. Capitão da equipe, o goleiro citou Broos como o grande responsável por fazer a equipe sonhar com a classificação ao mata-mata da competição, mesmo quando os próprios jogadores não tinham fé em si mesmos.

"Ele merece uma estátua. Ele merece o maior reconhecimento que alguém pode receber. Pela confiança que ele mostrou em nossa equipe desde o primeiro dia. Às vezes, nós mesmos não temos fé, não acreditamos que podemos vencer o jogo e conquistar nossos objetivos. E ele sempre diz que nós somos capazes. Quando estávamos pressionados, quando as pessoas estão nos criticando, ele sempre está lá para nós", disse Williams, goleiro da África do Sul, na zona mista.

Vitória que garantiu a segunda posição no Grupo A foi dedicada ao comandante. "Por mais que isto seja para os 62 milhões de sul-africanos, isto também é para o técnico Hugo, por tudo o que ele fez", completou Williams, em entrevista à imprensa.

Hugo Broos ajudou a África do Sul a voltar à Copa do Mundo após 16 anos. Técnico da seleção desde 2021, o belga também conduziu os Bafana Bafana à sua melhor campanha na Copa Africana de Nações desde 2000, ao conquistar o terceiro lugar na edição de 2023.

A África do Sul vai ao mata-mata em sua quarta participação no Mundial -o país também esteve presente nos torneios de 1998, 2002 e 2010 (como país-sede). Na segunda fase, enfrenta o Canadá, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no único duelo marcado para o próximo domingo (28).