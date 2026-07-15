Galvão Bueno e Casimiro Miguel se abraçam em encontro antes de semifinal da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galvão Bueno e Casimiro Miguel se encontraram antes da partida entre Inglaterra e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo, e o clima foi de pura cordialidade.

Ambos mostraram que a rivalidade entre SBT e CazéTV fica do lado de fora da tela. Os dois conversaram de forma descontraída, trocaram cumprimentos calorosos e ainda posaram para uma foto juntos.

Conhecido por seu jeito expansivo, Galvão foi especialmente carinhoso com Casimiro durante o encontro. O narrador fez questão de abraçar o influenciador. "Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Vamos tirar uma foto", disse o veterano. "Você é o cara", respondeu Casimiro.

O encontro também chamou atenção por acontecer em meio à disputa por audiência da Copa do Mundo. Ambas as emissoras têm direitos de transmissão dos jogos, mas apenas a Cazé pode transmitir todos eles.

Só no jogo entre Espanha e França, que apenas a emissora de Miguel tinha direito de mostrar, foram mais de 24 milhões de aparelhos conectados.

O registro compartilhado nas redes rapidamente ganhou elogios de torcedores, que destacaram o simbolismo da aproximação entre um dos maiores narradores da história da televisão e um dos principais representantes da nova geração do esporte no YouTube.