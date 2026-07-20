Galvão Bueno cogita nova função para ir a Copa de 2030: 'Fazer comentários'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno se despediu das Copas do Mundo como locutor após 14 edições e com o recorde de 154 partidas atestado pelo Guinness World Records. E em seu discurso de despedida, deixou em aberto a possibilidade de ser comentarista no próximo Mundial.

"Eu não sei, daqui a quatro anos, se aqui vou estar, eu não sei com que saúde vou estar. Então não é mais para pensar em narração. Fazer comentários na Copa do Mundo, apresentar um programa, é uma coisa completamente diferente. Então vamos deixar isso em aberto e que Deus... Deus sabe o que faz", disse Galvão Bueno, durante transmissão do SBT.

O SBT preparou uma homenagem surpresa para Galvão após a cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo para a campeã Espanha. Uma reportagem trouxe depoimentos de ex-jogadores e antigos companheiros de imprensa ao longo da carreira. Falaram Faustão (apresentador), Boni (diretor de TV), Tino Marcos (repórter), Arnaldo Cezar Coelho (ex-árbitro e comentarista), Mauro Naves (repórter), Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Leonardo (ex-lateral).

Ronaldinho o chamou de "padrinho". Já o apresentador Faustão citou a perseverança de Galvão Bueno para narrar a Copa de 2026 após passar por uma cirurgia na coluna pouco antes do Mundial.

"Queira ou não, você vai ter que chegar a mais uma Copa, porque todos os problemas... Um cara que conseguiu fazer essa última Copa sendo operado na coluna e de forma brilhante. Você é muito competente, tem foco e você vai, com certeza, surpreender todos nós amigos, fãs e toda a torcida brasileira. Saúde e felicidade! 2030 pode ser diferente, você vai estar lá", disse Faustão, ao SBT.

Galvão o respondeu com palavras de carinho e revelando que contrariou até os médicos para estar na Copa, mas que agora já se sente melhor:

"Estou cuidando de mim a cada dia, a cada instante. Faustão, eu te amo. Como disse o Faustão, vim de uma situação muito complicada, até meio contra ordem dos médicos, depois de uma cirurgia muito séria. Vim com duas semanas, agora já estou bem, graças a Deus, não perfeito ainda, mas já estou bem, então eu espero estar aqui, espero ter saúde para fazer alguma coisa", continuou Galvão Bueno, em transmissão no SBT.

Antes das homenagens, Galvão Bueno deixou claro seu descontentamento com a escolha da Fifa em eleger o volante Rodri, da Espanha, como o melhor jogador da Copa do Mundo.

O locutor classificou o prêmio como "absurdo" e deixou claro que, em sua opinião, quem merecia ter sido eleito era Messi, da Argentina.