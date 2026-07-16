Galvão aponta erros da Inglaterra e exalta 'raça inigualável' da Argentina

(UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno analisou a vitória da Argentina por 2 a 1 contra a Inglaterra, que garantiu a classificação para a grande final da Copa do Mundo de 2026 aos hermanos. De acordo com o narrador brasileiro, o jogo foi decidido por dois detalhes: o técnico Thomas Tuchel e a raça argentina.

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A ANÁLISE DE GALVÃO

Galvão criticou de maneira enfática as mudanças na Inglaterra promovidas pelo técnico alemão Thomas Tuchel. O narrador destacou as substituições e entradas de zagueiros, que fez o time inglês apenas se defender em campo. A situação aconteceu logo após o gol de Anthony Gordon, aos 10 minutos do segundo tempo.

"Ele trouxe o time inteiro para trás -começou a trocar atacantes por zagueiros, laterais por zagueiros, meio-campistas por zagueiros... Não sei nem quantos zagueiros ele tinha no final do jogo. E a Argentina em cima... O técnico da Inglaterra estragou o time ao praticamente dizer: 'Vem, Argentina'. E a Argentina foi", disse Galvão à reportagem.

A postura resultou na virada, e Galvão apontou a raça e entrega da atual campeã como elementos fundamentais. Ele também destacou o técnico Lionel Scaloni, que foi ousado ao apostar em um time ofensivo nos minutos finais e que criou casca ao longo da competição - vencendo os jogos também de virada em fases anteriores.

"A raça, a vontade da Argentina, é inigualável no futebol. A coragem do técnico também, que já tinha um centroavante e colocou outro", disse.

"A Argentina vira novamente nos últimos instantes, mas desta vez contra um time grande. Antes, só vinha conseguindo viradas contra seleções menores. Agora foi contra uma seleção grande."

O narrador brasileiro ainda voltou a exaltar o técnico Scaloni, da Argentina. Ele lembrou de uma resposta na coletiva de imprensa já depois do jogo: "Teve uma frase dele que achei absolutamente fantástica: 'Sem nenhuma arrogância, por favor. Mas eu quero dizer que nós somos assim. Nós somos únicos por ter essa força, por jogar dessa maneira até o instante final. Nós somos únicos'. E parece que eles realmente são".

"A vitória acabou sendo justa. A Inglaterra jogou melhor até o momento em que recuou o time. A Argentina foi para cima com toda a vontade e raça", falou.

MESSI É O MELHOR DA COPA?

A classificação da Argentina para a final já garante o posto de melhor da Copa para Lionel Messi, segundo Galvão Bueno. O argentino foi decisivo na semifinal com 2 assistências, além de ainda ser o artilheiro da competição com 8 gols.

"Agora, na final, do lado da Argentina, Messi é o homem da Copa. Não tem mais como tirar isso dele. Não há ninguém que possa tirar dele esse protagonismo, ganhando ou perdendo a final", disse Galvão.