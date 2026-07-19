Futebol, unidade e grandeza: o que Tom Cruise disse em seu discurso na final da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Cruise, 64, fez parte da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2026, neste domingo (19). Antes do jogo entre Espanha e Argentina, o astro de Hollywood foi até o centro do gramado para fazer um discurso sobre como o evento mobilizou torcedores de todo o mundo.

"Há mais de 30 dias, 48 nações iniciaram uma jornada, atravessaram oceanos, atravessaram fronteiras, atravessaram culturas, e juntas nos lembraram porque este jogo pertence ao mundo", iniciou, fazendo referência aos países-sede (Canadá, Estados Unidos e México). "Através de três nações em cada canto do globo, presenciamos a grandeza."

"Compartilhamos momentos de alegria, momentos de esperança, momentos que nunca esqueceremos", afirmou na sequência. "O futebol é uma linguagem falada sem palavras, uma força que une as pessoas, que transforma estranhos em amigos e nos lembra do que temos em comum."

"Hoje, apenas dois times permanecem: Espanha e Argentina", continuou. "Mas essa história pertence a todos nós, a cada nação, a cada jogador, a cada torcedor, a cada voluntário. A cada sonho levado ao campo."

"Enquanto nos reunimos para esse último ato, vamos celebrar um torneio que uniu o mundo inteiro", finalizou. "Isso é futebol, isso é unidade, isso é grandeza."