Final da Copa termina em pancadaria de argentinos no Rio e em Búzios

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A final da Copa do Mundo terminou em pancadaria envolvendo argentinos tanto no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quanto em Búzios, cidade da Região dos Lagos (RJ).

A confusão na praia de Copacabana aconteceu na altura do posto 3 pouco depois da Argentina ser vice para a Espanha em derrota por 1 a 0. A Polícia Militar foi acionada e agiu utilizando cassetetes e spray de pimenta. Vídeos que circulam na internet também mostram torcedores argentinos brigando com um motoboy e um deles acabou atropelado por um táxi na sequência.

Já em Búzios as confusões aconteceram em dois pontos: na praça Santos Dumont e na Rua das Pedras, ponto turístico da cidade que é conhecida por ser a "casa dos argentinos" no Brasil, já que dados da prefeitura apontam que cerca de 10% da população é formada por pessoas que nasceram no país vizinho.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Até o momento, ela respondeu apenas sobras as brigas em Búzios.

SEGUE ABAIXO A NOTA OFICIAL DA PM SOBRE AS BRIGAS EM BÚZIOS

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que equipes do 25º BPM (Cabo Frio) atuaram na noite de domingo (19/07) para conter um princípio de tumulto registrado após o término da transmissão da partida entre Espanha e Argentina, válida pela final da Copa do Mundo, na Praça Santos Dumont, em Armação dos Búzios.

Em razão da grande concentração de torcedores na região, o policiamento ostensivo foi reforçado desde o início do evento. Após o encerramento da partida, policiais militares foram acionados para verificar uma confusão envolvendo torcedores nas proximidades da praça. Ao chegarem ao local, os envolvidos já teriam se dispersado.

Durante as diligências, as equipes receberam nova informação sobre uma possível briga em um estabelecimento comercial na Rua das Pedras. No local, os policiais identificaram um desentendimento entre torcedores, motivado por provocações relacionadas ao resultado da partida.

As equipes restabeleceram a ordem pública. Após serem ouvidas, as partes envolvidas optaram por não registrar o fato na delegacia".