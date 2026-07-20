Faustão pede, e Galvão Bueno diz que pode voltar na Copa de 2030: 'Vamos deixar isso aberto'

SÃO PAULO, SP (FOHLAPRESS) - Galvão Bueno, 75, recebeu uma homenagem do SBT após a final da Copa do Mundo 2026, vencida pela Espanha. O narrador, que havia anunciado que essa seria sua última vez comandando a transmissão de um Mundial, assistiu a depoimentos de amigos e colegas.

Um deles foi Faustão, que chamou Galvão de "profissional extraordinário". "Queira ou não, você vai ter que chegar a mais uma Copa", afirmou o apresentador, que está fora da televisão desde 2023. "Você é muito competente, tem foco, e vai com certeza surpreender todos nós, amigos, fãs, toda a torcida brasileira... Saúde e felicidade. 2030 pode ser diferente, você vai estar lá."

Após ver as homenagens, Galvão agradeceu. Como já ocorreu em outras ocasiões nas quais disse que não iria mais narrar Copas, ele não quis cravar se voltará em 2030.

"Gente, eu queria agradecer demais, eu não sei o que falar", disse. "Eu não sei daqui a 4 anos se aqui vou estar, eu não sei com que saúde vou estar. Então não é mais para pensar em narração."

"Eu fazer um comentário, apresentar um programa é uma coisa completamente diferente", avaliou. "Então vamos deixar isso aberto e... Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz."

Galvão narrou 14 Copas consecutivas, a maioria delas na Globo, de onde saiu no final de 2022. Neste ano, ele cumpriu esse papel no SBT e no N Sports, que transmitiram o torneio em parceria.

Ele entrou no Guinness Book como o locutor que mais narrou jogos de Copa em todo o mundo, com 150 partidas. Galvão também é o que mais comemorou gols do Brasil em Mundiais: foram 105 gritos comemorando a bola na rede.