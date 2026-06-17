Famílias se aproximam da seleção nos EUA, mas não terão acesso a jogadores

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - As famílias dos jogadores da seleção brasileira terão alguns dias mais perto deles em Nova Jersey, até quinta ou sexta-feira, mas o acesso será limitado e elas não poderão entrar no hotel The Ridge, onde a delegação fica concentrada.

A única exceção aberta aconteceu ontem, quando as famílias tiveram um grande almoço no hotel junto com os jogadores, depois de acompanharem o treinamento no CT Columbia Park, também em Nova Jersey. A atividade foi completamente fechada para jornalistas.

A maioria dos familiares está hospedada em Orlando, na Flórida, a quase 2.000 quilômetros de distância e viajaram para Nova Jersey para o almoço. As exceções incluem Bruna Biancardi e os filhos de Neymar, que também estão na Flórida, mas em uma mansão em Miami.

Só que a partida de sexta-feira diante do Haiti será na Filadélfia, a pouco mais de uma hora de Nova Jersey. Por isso, as famílias decidiram permanecer na região até o fim da semana. Depois disso, irão ao jogo, e então retornarão à Flórida. A terceira partida do Brasil na fase de grupos será em Miami, no dia 24.

A CBF não cuidou do planejamento das famílias. Não escolheu ou indicou hospedagem e nem controlou onde cada uma irá ficar. Algumas estão hospedadas em hotéis, outras alugaram casas na região.

A seleção viaja para a Filadélfia na quinta-feira. A entrevista pré-jogo do técnico Carlo Ancelotti será na quinta à tarde já no Lincoln Financial Field, cidade da partida.

O confronto será às 21h30 (horário de Brasília) da sexta-feira. A seleção estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 diante do Marrocos no dia 13 de junho.