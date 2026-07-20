Espanha será primeira campeã a defender título da Copa do Mundo em casa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), conquistou sua segunda Copa do Mundo e garantiu uma condição inédita para a próxima edição do torneio.

Em 2030, defenderá o título tendo seu próprio país como uma das sedes do Mundial.

O gol do bicampeonato foi marcado por Ferran Torres, aos 106 minutos. A Copa de 2030 será disputada quase toda em Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas iniciais em Uruguai, Argentina e Paraguai, em comemoração ao centenário da competição.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Desde a criação da Copa do Mundo, em 1930, nunca uma seleção chegou ao torneio seguinte como atual campeã e com seu país como anfitrião. As seleções que conquistaram o título em casa foram Uruguai (1930), Itália (1934), Inglaterra (1966), Alemanha Ocidental (1974), Argentina (1978) e França (1998).

Os únicos bicampeões em sequência até hoje foram a Itália, em 1934 e 1938 (na França), e o Brasil, em 1958 (Suécia) e 1962 (Chile).

A Espanha já havia sediado a Copa de 1982, quando foi eliminada na segunda fase. Em 2030, voltará a receber o torneio pela primeira vez em 48 anos e o fará como detentora da taça.

O título deste domingo também recoloca a seleção em um cenário vivido apenas uma vez. De 2008 a 2012, a equipe comandada por Vicente del Bosque reuniu simultaneamente os títulos da Copa do Mundo (2010) e da Eurocopa (2008 e 2012).

A equipe que levantou a taça em Nova Jersey deve chegar praticamente intacta ao próximo Mundial.

Dos 26 jogadores convocados, apenas três deles já superaram os 30 anos: o zagueiro titular Aymeric Laporte, 32; o lateral-direito Marcos Llorente, 31; e o atacante Borja Iglesias, 33.

Os outros oito titulares estão na faixa de 26 a 32 anos. O mais velho deles é Laporte, que terá 36 anos em 2030. Idade avançada, mas que não impossibilitaria sua participação, se estiver bem fisicamente.

Outros cinco estão com exatos 30 anos: o goleiro David Raya, o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo, o volante Rodri e os meias Fabián Ruiz e Mikel Merino.

A idade média da equipe titular atual é de 26,6 anos, muito por causa de dois jogadores de 19 anos: o zagueiro Pau Cubarsí e o atacante Lamine Yamal, ambos do Barcelona.

Sob o comando de Luis de la Fuente, a seleção conquistou a Liga das Nações da Uefa em 2023, a Eurocopa de 2024 e, agora, a Copa do Mundo.