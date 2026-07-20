Espanha é 1º país a vencer Copas do Mundo feminina e masculina na sequência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória da seleção treinada por Luis de la Fuente neste domingo (19), nos Estados Unidos, a Espanha se tornou o primeiro país a deter simultaneamente os títulos de Copa do Mundo entre as equipes masculina e feminina.

As jogadoras espanholas conquistaram o título inédito na última edição do Mundial, disputado em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.

Na decisão, venceram a Inglaterra por a 1 a 0, em Sydney, com gol da lateral-esquerda Olga Carmona, à época do Real Madrid hoje ela defende o Paris Saint-Germain.

O time do capitão Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, superou a Argentina no estádio MetLife, em East Rutherford, pelo mesmo placar, definido na prorrogação com gol de Ferran Torres, do Barcelona.

A primeira edição da Copa do Mundo feminina aconteceu em 1991, na China, e foi vencida pelos Estados Unidos. As americanas são as maiores campeãs da competição de forma isolada, com quatro taças também venceram em 1999, 2015 e 2019.

O time masculino nunca venceu o Mundial entre os homens, assim como Noruega e Japão, que detêm os títulos das Copas de 1995 e 2011, respectivamente, entre as mulheres.

O único país que avia levantado o troféu com as duas equipes é a Alemanha, mas não em sequência. O time masculino foi campeão em 1954, 1974, 1990 e 2014. A seleção feminina venceu duas vezes, em 2003 e 2007, e foi a primeira bicampeã consecutiva.

O próximo Mundial, em 2027, acontecerá no Brasil, que ainda busca sua primeira conquista entre as mulheres.

Campeões da Copa desde 1991, quando foi criado o torneio feminino

1991 (feminino): Estados Unidos

1994 (masculino): Brasil

1995 (feminino): Noruega

1998 (masculino): França

1999 (feminino): Estados Unidos

2002 (masculino): Brasil

2003 (feminino): Alemanha

2006 (masculino): Itália

2007 (feminino): Alemanha

2010 (masculino): Espanha

2011 (feminino): Japão

2014 (masculino): Alemanha

2015 (feminino): Estados Unidos

2018 (masculino): França

2019 (feminino): Estados Unidos

2022 (masculino): Argentina

2023 (feminino): Espanha

2026 (masculino): Espanha