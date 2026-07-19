Espanha amplia vantagem de europeus na Copa; veja todos os campeões
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha conquistou sua segunda Copa do Mundo ao vencer a Argentina na final da edição deste ano e ampliou a vantagem das seleções europeias na quantidade de títulos mundiais.
Com o segundo título da Espanha, os europeus chegam a 13 conquistas. Além da Espanha, Alemanha (4), Itália (4), França (2) e Inglaterra (1) foram campeãs mundiais.
Já as seleções da América do Sul ficam com 10 títulos: Brasil (5), Argentina (3) e Uruguai (2).
A Espanha igualou França e Uruguai, que já tinham duas taças cada. Agora, a Inglaterra é a única seleção com apenas um título entre as campeãs da Copa na história.
A seleção espanhola se tornou a primeira a ser campeã duas vezes neste século. A primeira taça -e até então inédita- veio em 2010, com a vitória sobre a Holanda, na África do Sul.
A Argentina, por outro lado, perde a chance de entrar na lista das tetracampeãs mundiais. A seleção de Messi segue com três títulos e não conseguiu igualar Alemanha e Itália.
Lista de campeões da Copa
5 títulos: Brasil
4 títulos: Alemanha e Itália
3 títulos: Argentina
2 títulos: Espanha, França e Uruguai
1 título: Inglaterra
Títulos de Copa entre continentes
Europa: 13 títulos
Alemanha: 4
Itália: 4
França: 2
Espanha: 2
Inglaterra: 1
América do Sul: 10 títulos
Brasil: 5
Argentina: 3
Uruguai: 2