Entenda a origem da 'remada viking' da torcida da Noruega na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A remada viking da Noruega já é um dos maiores virais da Copa do Mundo.

Depois da vitória por 3 a 2 contra o Senegal, na segunda-feira (22), o elenco nórdico abraçou o gesto da torcida e fez a remada dentro do gramado em sincronia com a arquibancada. O maestro da equipe dentro dos campos, Odegaard, ritmou o tambor.

Mas de onde veio a coreografia? Segundo o jornal Aftenposten, da Noruega, ela foi idealizada por Ole Froystad, da torcida organizada Oljeberget, ainda neste ano.

Como o próprio nome diz, ela remete aos povos vikings, que ocupavam a Escandinávia (Noruega, Suécia e Dinamarca) e dominaram os mares do norte da Europa entre os séculos 8 e 11

Durante a performance, os torcedores gritam "ro", que significa remar em norueguês. A ideia, segundo o criador, é simbolizar um esforço coletivo: um navio só avança quando todos remam juntos.

Além disso, o movimento ajuda a criar um clima de batalha nas partidas. Seu primeiro teste aconteceu em março, no empate por 0 a 0 com a Suíça, em um dos amistosos pré-Copa.

A remada lembra o "viking clap", da Islândia, coreografia que viralizou na Eurocopa 2016 e depois na Copa do Mundo 2018. Mas Froystad rejeita a comparação e reforça que não copiou os islandeses: ela é inspirada no canto da torcida de um dos principais times da Noruega, o Rosenborg.

E não fica limitada às arquibancadas: na chegada aos Estados Unidos, os noruegueses começaram a performá-la por todo canto, de escadas rolantes à Times Square.

O efeito viral foi tão grande que até mesmo o parlamento norueguês, o Storting, realizou a coreografia durante a sessão de quinta-feira passada (18). O vídeo foi publicado pelo perfil oficial da casa.