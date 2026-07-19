Em sua saideira da seleção argentina, Messi aparece pouco em campo

EAST RUTHERFORD, EUA (FOLHAPRESS) - Quis a coincidência que Lionel Messi sofresse uma derrota na final desta Copa do Mundo, neste domingo (19), nos Estados Unidos, no mesmo estádio onde, há dez anos, após uma outra derrota, o craque argentino dizia que iria se aposentar.

Em sua provável saideira da seleção alviceleste, o atacante do Inter Miami apareceu pouco em campo, com ofensiva tímida. Foi o tom de seu time, que não concentrou a posse da bola e deu graças ao goleiro Dibu Martínez por ter impedido que a Espanha marcasse mais gols além do feito na prorrogação por Ferran Torres.

Messi pouco conseguiu produzir. O argentino não brilhou com passes nem criou chances claras de gol. No segundo tempo, teve contornos de tensão em campo.

Depois de um torneio impressionante, com resultados surpreendentes, invariavelmente nos últimos minutos, o capitão argentino não repetiu o feito na partida mais importante do mundial. Ficou, aliás, muito aquém.

Foi neste mesmo estádio, em East Rutherford, há dez anos, que o craque nascido em Rosario anunciou que se aposentaria da seleção argentina após uma frustrante derrota em uma Copa América contra o Chile nos pênaltis. Como se sabe, voltou atrás.

Quando entrou no gramado, Messi se tornou o jogador de linha mais velho a disputar uma final de Copa do Mundo superando o sueco Gunnar Gren, que em 1958, com então 37, disputou uma final contra o Brasil. (Se consideradas todas as posições, o recorde permanece com o goleiro italiano Dino Zoff, que tinha 40 anos quando disputou uma final em 1982.)

Em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram na véspera da final, o artilheiro falou sobre o orgulho da seleção. "O mais lindo de todos estes anos nunca foram somente os títulos, mas o caminho", escreveu. "Compartilhar o dia a dia com esse grupo, competir juntos, levantar em todos os momentos difíceis e aproveitar cada passo."