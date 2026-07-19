Em 'final de infarto' para espanhóis, Argentina 'cai de pé', segundo imprensa argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Argentina deu tudo de si e caiu de pé: a Espanha mereceu o título", escreveu o diário esportivo argentino Olé sobre a vitória da Espanha na final da Copa de 2026, neste domingo (19).

"A seleção, que jogou toda a prorrogação com um jogador a menos, não conseguiu superar um adversário superior e perdeu por 1 a 0 na final da Copa do Mundo. Graças a uma equipe lendária", conclui o Olé.

O jornal La Nación, da Argentina, chamou a derrota de "fim de um sonho": "A Argentina resistiu o quanto pôde, mas a Espanha encontrou o gol na prorrogação que a coroou campeã mundial".

No relato do argentino Clarín, "a Argentina perdeu na prorrogação para a Espanha, que foi superior e sagrou-se bicampeã mundial".

O diário esportivo espanhol Marca deu uma manchete com dois pontos de exclamação: "Reis do mundo novamente!!"

"Como a primeira vez", dizia o título singelo do AS, da Espanha, em referência ao primeiro título do país, em 2010, na África do Sul.

O espanhol El País começou protocolar, mas terminou dramático: "Espanha, campeã mundial: vitória sobre a Argentina com gol de Ferran Torres na prorrogação em uma final de infarto."