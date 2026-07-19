'Eles foram melhores', admite Scaloni após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

EAST RUTHERFORD, EUA (FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, reconheceu neste domingo (19) a superioridade da Espanha após a derrota por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, embora tenha elogiado o esforço de seus jogadores e pedido que se valorize o caminho percorrido até o vice-campeonato.

"Eles foram melhores, essa é a verdade, mas eu guardo uma lembrança enorme deles, do que fizeram, do que vale chegar até aqui. Temos que dar um valor enorme a isso porque custa muito", afirmou o técnico na coletiva de imprensa após a partida.

Scaloni sustentou que sua equipe deve assumir a derrota com a mesma grandeza com que celebrou os êxitos recentes.

"Somos grandes na vitória e temos que ser grandes na derrota. Estamos demonstrando hoje que sabemos perder. Perdemos a partida e assumimos as coisas, mas nem por isso vamos deixar de viver ou de lembrar de tudo o que fizemos para chegar aqui", destacou.

O treinador agradeceu o apoio da torcida e destacou o comprometimento de seus jogadores durante o torneio.

"À torcida, aos meus jogadores e ao país, quero dizer que demos tudo. Chegamos em um momento muito justo em termos de realidade, mas se deixam tudo como deixaram hoje, é um grande exemplo para a nossa gente e para o nosso país. É preciso se levantar de novo, não tem outra saída", afirmou.

Scaloni também reivindicou o valor de alcançar uma final de Copa do Mundo, apesar de não ter conseguido defender o título conquistado no Qatar em 2022.

Eu sim me lembro dos vice-campeões porque custa muito chegar até aqui e acho que é preciso dar um valor enorme a isso. Claro, gostaríamos de ter vencido, mas enfim, gratidão. É a única palavra que tenho, e tristeza, claro. Mas quando você dá tudo assim, depois pode jogar bem ou mal, é muito difícil reprovar algo", concluiu.