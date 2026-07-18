Deschamps evita pergunta e reacende rixa com campeão mundial pela França

(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps, da França, não gostou de ser questionado sobre as críticas feitas pelo ex-atacante Cristophe Dugarry, após a queda da seleção na Copa do Mundo.

Em um primeiro momento, treinador francês não quis responder sobre o assunto. "Próxima (pergunta)", ele respondeu.

Deschamps mostrou o descontentamento na sequência. Ele reclamou da pergunta e sugeriu que o jornalista que levou o assunto à coletiva estava sendo um "porta-voz".

"O que você quer que eu diga? Eu lamento, mas aparentemente não temos as mesmas referências. Seja como jornalista, como ex-jogador, ele [Dugarry] pode falar o que ele quiser, mas você não precisa fazer o trabalho de porta-voz. [...] Por que você não procura pessoas que falam coisas mais positivas?", disse Deschamps.

A CRÍTICA DE DUGARRY

Ex-jogador da França disse que se sentiu traído pela seleção francesa. A declaração foi feita na emissora francesa RMC Sport, em que Dugarry é comentarista.

"Não é uma derrota, não é uma eliminação, é uma humilhação. Sabíamos que poderíamos perder para a Espanha, sem problema com isso, mas, não assim. Sinto-me enganado, roubado, ludibriado. [...] Ainda me lembro das declarações de todos, dos jogadores, do Deschamps... No fim, fizemos uma partida catastrófica em todos os sentidos, sem criar uma única chance", afirma Dugarry.

RIXA ENTRE CAMPEÕES DO MUNDO NÃO É NOVA

Didier Deschamps e Cristophe Dugarry foram companheiros no elenco da seleção francesa campeã do mundo em 1998. Ambos estiveram em campo na final, quando a França venceu o Brasil por 3 a 0.

Enquanto Didier Deschamps era titular incontestável e capitão do time, Dugarry era reserva naquela Copa. Na final, ele entrou no segundo tempo, no lugar de Guivarc'h.

A briga pública começou antes da Copa de 2018. Na época, Dugarry criticou Deschamps por não convocar Benzema.

Deschamps disse que o ex-companheiro passou dos limites e que demonstrava falta de espírito esportivo. Dugarry também já criticou a seleção francesa de Deschamps em outros momentos, principalmente pelo estilo de jogo.

A França volta a campo neste sábado (18), às 18h (de Brasília), quando enfrenta a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.