Demolição dá errado, e Suécia treina em estádio com escombros na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suécia fechou sua preparação para o jogo desta quinta-feira (25), contra o Japão, pela Copa do Mundo, após levar um susto na tarde desta quarta-feira (24). Ao comparecer ao Toyota Stadium, onde tem treinado no Texas, a seleção se deparou com uma parte do local demolida e com os escombros caídos na parte interna do estádio.

O QUE ACONTECEU

O Toyota Stadium passa por reforma. O FC Dallas, time que joga no estádio, tem modificado as estruturas, e a demolição estava planejada. Entretanto, a tribuna de imprensa caiu em cima de uma das arquibancadas.

Segundo as informações locais, ninguém ficou ferido e não houve maiores problemas. Apesar do susto, a seleção sueca treinou normalmente no local.

"Eles estavam tentando demolir algo, e parece que caiu na direção errada. Felizmente, ninguém se machucou. Provavelmente usaram um dispositivo explosivo, e então algo deu errado. Podemos usar todo o campo e todas as outras áreas como de costume", disse Stefan Pettersson, diretor da seleção sueca.

A Suécia fez seu último treino e entra em campo para uma "final" nesta quinta-feira. Atual terceira colocada do Grupo F, a equipe europeia precisa vencer o Japão para avançar direto ao mata-mata da Copa. Se empatar ou perder, ainda poderá passar como uma das melhores terceiras, mas terá de esperar os resultados das outras chaves.

O jogo desta quinta-feira (25) começa às 20h (de Brasília) e será disputado em Dallas, nos Estados Unidos. De fora da última Copa do Mundo, a Suécia tenta voltar ao mata-mata após chegar às quartas de final em 2018.