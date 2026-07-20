Decisivo na final, Ferran Torres exalta bi mundial da Espanha: 'Gol de milhões'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol decisivo na vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, Ferran Torres, 26, celebrou neste domingo (19) a conquista do segundo título mundial da história da seleção europeia.

"O gol foi de milhões de espanhóis. Não foi meu nem apenas dos jogadores que estavam aqui. Hoje, o destino estava escrito para que vencêssemos. Mesmo longe do nosso povo, tentamos fazer de tudo para dar essa alegria a eles", disse.

O atacante espanhol entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Mikel Oyarzabal e marcou o gol da vitória no primeiro minuto da etapa final da prorrogação. O jogador foi eleito o melhor em campo no jogo.

"Todas as finais são difíceis. Quando você tem Messi e uma equipe como a Argentina do outro lado, é normal ficar nervoso. Mas, no fim, dependíamos de nós mesmos e de apresentar o nosso futebol. Acho que fizemos isso mais uma vez", afirmou.

Jogador do Barcelona, Ferran Torres viveu na temporada 2025/26 a fase mais goleadora da carreira. Mesmo sem ser titular absoluto do clube espanhol, marcou 21 gols e deu três assistências.

Pela seleção espanhola, participou das oito partidas da Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória, a Espanha conquistou o bicampeonato mundial. Em 2010, derrotou a Holanda na decisão; desta vez, superou a Argentina.

No Mundial de 2026, a equipe avançou como líder do Grupo H. No mata-mata, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França antes de vencer os argentinos na final.