De la Fuente celebra título da Espanha sobre a Argentina: 'Sofrido fica ainda melhor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Luis de la Fuente, 65, comandante da Espanha na conquista da Copa do Mundo da América do Norte, afirmou que a Argentina impôs dificuldades na decisão, mas celebrou a atuação da equipe na vitória por 1 a 0, na prorrogação.

"Demonstramos que estamos preparados para tudo. Quando é com sofrimento, a vitória fica ainda melhor", afirmou.

De la Fuente também elogiou a geração de jogadores da seleção espanhola. Para ele, o elenco formado por atletas como Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri serve de exemplo para o esporte espanhol e para a juventude do país.

"Sinto muito orgulho desta geração de jogadores, que cresceu com essa ideia, evoluiu e deu exemplo como equipe. São atletas com potencial e talento excepcionais. É um orgulho ter acompanhado essa trajetória, e uma honra fazer parte dela", disse.

Com a vitória, a Espanha conquistou a Copa do Mundo pela segunda vez. Em 2010, derrotou a Holanda na decisão; desta vez, superou a Argentina.

No Mundial de 2026, a equipe avançou como líder do Grupo H. No mata-mata, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França antes de vencer os argentinos na final.

Desde 2013, De la Fuente acompanha a base da seleção espanhola. Assumiu inicialmente a equipe sub-19, depois comandou a seleção olímpica e, em 2022, chegou ao time principal.

Com o título, tornou-se o técnico mais velho a conquistar uma Copa do Mundo, superando Vicente del Bosque, que tinha 59 anos quando levou a Espanha ao título em 2010.

Antes do Mundial, De la Fuente também havia conquistado a Liga das Nações da Uefa, em 2023, e a Eurocopa de 2024.