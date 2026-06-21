Conheça Deniz Undav, trunfo do banco e artilheiro da Alemanha na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Alemanha perdia por 1 a 0 da Costa do Marfim neste sábado (20), pelo Grupo E da Copa do Mundo, quando o técnico Julian Nagelsmann fez três substituições, entre elas a troca do meia Musiala pelo centroavante Deniz Undav.

O atacante de 29 anos levou oito minutos para empatar o placar, aos 22min do segundo tempo, e voltou a balançar as redes nos acréscimos para os alemães conquistarem mais 3 pontos.

A vitória garantiu a classificação para a próxima fase da Copa, algo que não acontecia desde 2014, edição em que a Alemanha se tornou tetracampeã. À época, Undav estava prestes a completar 18 anos.

Nascido na pequena cidade portuária de Varel, no noroeste da Alemanha, Undav chegou a jogar pelas categorias de base do Werder Bremen.

Começou a jogar como profissional no TSV Havelse, também alemão, e passou pelo Union Saint-Gilloise, da Bélgica, e pelo Brighton, da Premier League. Em 2023, foi emprestado ao Stuttgart, com quem assinou definitivamente no ano seguinte.

Confira as estatísticas de Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim Foi justamente em 2024, dez anos após a Alemanha conquistar o tetracampeonato no Brasil, que Undav entrou em campo pela seleção pela primeira vez, em amistoso contra a França vencido por 2 a 0.

O primeiro gol pelo país veio em setembro daquele ano, no empate por 2 a 2 com a Holanda. O jogador marcou para empatar e depois deu a assistência para o gol da virada, mas na ocasião a Alemanha acabou cedendo a igualdade.

Ao todo, o jogador do Stuttgart acumula nove gols e quatro assistências em 11 partidas disputadas pela Alemanha, sendo duas delas pela Copa do Mundo. Nunca jogou uma partida completa --ou começou entre os titulares e acabou substituído, ou entrou no decorrer do jogo.

Ele marcou um gol e contribuiu para outros dois dos sete tentos alemães contra Curaçao, na estreia, e divide o posto da artilharia do torneio até agora, com três gols, ao lado do argentino Lionel Messi e do canadense Jonathan David.

Pelo Stuttgart, somou 25 gols e 14 assistências em 46 partidas disputadas na última temporada.