'Competimos como animais', afirma Pedro Porro sobre campanha do título espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Porro, lateral-direito da Espanha, afirmou que os jogadores competiram "como animais" durante a campanha que terminou com o título mundial da seleção europeia.

Os espanhóis conquistaram o bicampeonato após vencerem a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, na decisão deste domingo (19).

"A verdade é que é um espetáculo ver esta equipe competir. Desde o primeiro minuto desta Copa do Mundo até o fim da prorrogação, competimos como animais", afirmou o lateral em entrevista à rádio espanhola Cope.

Porro também elogiou a torcida argentina pela atitude após a derrota na final. "Fair-play para eles. Quando o jogo acabou, mostraram que têm uma torcida espetacular. Agora é hora de comemorar. Somos campeões com justiça e vamos celebrar todos juntos na Espanha", disse.

O jogador teve participação importante na campanha espanhola. Marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal e iniciou a jogada do gol do título contra a Argentina.

No lance, Pedro Porro cruzou para Nico Williams, que desviou de cabeça para Ferran Torres finalizar com força e superar o goleiro Dibu Martínez.

Nico também celebrou a conquista e mencionou Neymar, seu ídolo no futebol.

"Muito contente, muito contente. Para mim, é o mais bonito [ser campeão do mundo]. Tenho Neymar como ídolo e espero que ele esteja vendo. Não tem problema [o meu gol ter sido anulado], ganhamos", afirmou à CazéTV após a partida.

O ponta-esquerda entrou aos 30 minutos do segundo tempo e ajudou a seleção espanhola a conquistar o título.

Outro destaque da campanha foi Unai Simón, vencedor da Luva de Ouro, prêmio concedido ao melhor goleiro da competição. Titular durante todo o Mundial, ele sofreu apenas um gol em oito partidas.

"O fato de termos sofrido apenas um gol é mérito de toda a equipe, de todos nós termos apresentado a nossa melhor versão e disputado os jogos de nossas vidas. É muito difícil fazer isso durante oito partidas. Acho que ainda não temos consciência do que conquistamos", afirmou.

No Mundial de 2026, a Espanha avançou como líder do Grupo H. No mata-mata, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França antes de superar a Argentina na final.