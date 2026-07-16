Como comemoração 'Topo Gigio' virou tradição no futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - Enzo Fernández marcou o gol de empate da Argentina contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo e chamou atenção por uma comemoração repleta de significado e referências históricas no futebol.

O meio-campista do Chelsea colocou as mãos atrás das orelhas em um gesto conhecido como "Topo Gigio", uma celebração que atravessou gerações e voltou a ganhar destaque no Mundial.

INSPIRAÇÃO EM UM GRANDE ÍDOLO

O movimento feito por Enzo ficou eternizado no futebol argentino por Juan Román Riquelme, então camisa 10 do Boca Juniors. Ele tornou a comemoração famosa em abril de 2001, após marcar na vitória do Boca por 3 a 0 sobre o River Plate, na Bombonera.

Na época, Riquelme vivia um conflito com a diretoria do clube por questões contratuais. Por isso, depois do gol, comemorou olhando em direção ao camarote do então presidente Mauricio Macri.

O gesto foi interpretado pela torcida como uma resposta às críticas, com o significado de "quero ouvir vocês agora" ou "não estou escutando". Para evitar polêmicas, Riquelme afirmou que a comemoração fazia referência ao Topo Gigio, personagem infantil conhecido pelas grandes orelhas e um dos favoritos de sua filha, Florencia. "Fiz o Topo Gigio para minha filha, ela gosta", disse.

Mesmo assim, o significado provocativo permaneceu. Com o passar dos anos, o gesto passou a simbolizar tanto uma resposta ao barulho da torcida quanto uma provocação a adversários ou críticos que "falam demais".

Em outras palavras, a mensagem é de que o desempenho em campo responde melhor do que qualquer discussão. A comemoração ganhou popularidade com o tempo. Foi incorporada até ao jogo EA Sports FC 24, conhecido por muitos torcedores como "Fifa 24".

MARCA REGISTRADA NO FUTEBOL

O Topo Gigio se tornou uma das marcas registradas de Riquelme, mas acabou sendo reproduzido por diversos atletas. Um dos primeiros foi Ronaldo. Em 2002, o brasileiro estampou a capa da revista Mundo Deportivo reproduzindo o gesto e declarando ser admirador do meia argentino.

Vinte anos depois, Lionel Messi também prestou homenagem ao ídolo. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, contra a Holanda, o camisa 10 argentino fez o Topo Gigio diante do banco comandado por Louis van Gaal, que havia feito declarações provocativas antes da partida.

Agora, Enzo Fernández entrou para essa lista. Além de colocar as mãos atrás das orelhas, o meio-campista fez o gesto de "fala muito", aproximando a mão da boca e abrindo e fechando os dedos, em uma possível resposta às provocações vindas da imprensa britânica, que discutiu durante a competição supostos favorecimentos da arbitragem à Argentina. Enzo, porém, ainda não se pronunciou sobre a comemoração.

Outros jogadores também já recorreram ao Topo Gigio ao longo da carreira. Ángel Di María, atualmente no Rosario Central, reproduziu o gesto em diferentes ocasiões, assim como Carlitos Tévez quando defendia o Manchester City.

Pela seleção peruana, Christian Cueva também homenageou Riquelme diversas vezes. O gesto ainda apareceu em comemorações de estrelas como Eden Hazard, durante sua passagem pelo Chelsea, Luis Suárez pela seleção uruguaia, Mohamed Salah no Liverpool e Erling Haaland quando defendia o Red Bull Salzburg.

No Brasil, o jogador mais identificado com a comemoração atualmente é Gustavo Henrique. O zagueiro do Corinthians costuma colocar as mãos atrás das orelhas após marcar gols, ato repetido principalmente nas partidas da Libertadores, dirigindo o gesto à torcida.

Em uma semifinal marcada pela histórica rivalidade entre argentinos e ingleses, o Topo Gigio ganhou ainda mais simbolismo. Após a vitória nos acréscimos, os jogadores da Argentina ainda exibiram uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas", reforçando que o peso do confronto ultrapassou os limites do campo.