Com Shakira fazendo show no intervalo, Piqué leva filhos para assistir à final da Copa da plateia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa do Mundo, disputada neste domingo (19) por Espanha e Argentina, teve um sabor especial para os fãs de Shakira, 49. A cantora colombiana foi uma das que se apresentou no intervalo da partida, cantando o hit "Dai Dai", uma das músicas oficiais do torneio.

Enquanto ela arrasava em campo ao lado do nigeriano Burna Boy e do grupo infantil de dança ugandense Triplets Ghetto Kids, os filhos dela, Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11 anos, acompanharam tudo da plateia, ao lado do pai, Gerard Piqué, 39.

O ex-jogador espanhol, com quem Shakira manteve um relacionamento entre 2010 e 2022, se aposentou oficialmente dos gramados no ano em que se separou da artista. O término ocorreu em meio a muita polêmica por causa do envolvimento dele com Clara Chía, com quem segue até hoje.

Já Shakira mudou-se de Barcelona para Miami com os filhos e focou em transformar sua dor em uma das fases mais lucrativas e bem-sucedidas de sua carreira. Ela quebrou recordes com músicas sobre o término (como a parceria com Bizarrap) e realizou grandes turnês, consolidando o lema de que "mulheres não choram, mulheres faturam".

Na internet, o momento não passou batido pelos que acompanham a vida da cantora. "Piqué vendo a musa brilhar enquanto ele virou um derrotado", comentou o usuário Thiago no X (o antigo Twitter). "Piqué deve tá se roendo ver a Shakira brilhando em mais uma copa e ele não", avaliou Lacerda na mesma rede social.