Com 3 títulos e 3 vices, Argentina vai para 7ª final de Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Argentina disputou seis finais de Copa do Mundo e conquistou três títulos, com aproveitamento de 50% nas decisões. Após vencer a Inglaterra na semifinal do Mundial de 2026, nesta quarta-feira (15), a seleção garantiu presença na decisão pela sétima vez e buscará o quarto título diante da Espanha, no domingo (19).

A classificação também faz a geração de Lionel Messi repetir um feito da equipe liderada por Diego Maradona: disputar duas finais consecutivas de Copa do Mundo. A Argentina foi campeã em 2022, no Qatar, diante da França, e voltará a decidir o torneio quatro anos depois.

Até aqui, os argentinos disputaram finais em 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 e 2022. Foram campeões em 1978, 1986 e 2022, e terminaram com o vice em 1930, 1990 e 2014.

A primeira decisão da história das Copas foi justamente entre Argentina e Uruguai. Em 1930, no Mundial disputado em Montevidéu, os anfitriões venceram por 4 a 2 e conquistaram o primeiro título mundial.

Quase cinco décadas depois, a Argentina voltou à final em casa. Em 1978, a equipe liderada por Mario Kempes derrotou a Holanda por 3 a 1, na prorrogação, e conquistou seu primeiro título mundial.

Sob o comando de Diego Maradona, a Argentina eliminou Uruguai, Inglaterra e Bélgica no Mundial de 1986, no México. Na decisão, venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 e conquistou o bicampeonato.

Quatro anos depois, voltou à final novamente com Maradona como principal referência. Desta vez, porém, os alemães deram o troco e venceram por 1 a 0, conquistando o título na Itália.

A seleção sul-americana retornou à decisão em 2014, já liderada por Lionel Messi. Depois de eliminar Suíça, Bélgica e Holanda, a Argentina voltou a enfrentar a Alemanha. Após empate sem gols no tempo regulamentar, Mario Götze marcou na prorrogação e garantiu o título aos europeus no Mundial disputado no Brasil.

Em 2022, no Qatar, veio o tricampeonato. Com sete gols e três assistências de Messi, a Argentina enfrentou a França na decisão. Depois de abrir 2 a 0, viu Kylian Mbappé comandar a reação francesa. Na prorrogação, cada equipe marcou uma vez, e a decisão foi para os pênaltis.

Com destaque para o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez, os argentinos venceram a disputa por 4 a 2 e conquistaram o terceiro título mundial.