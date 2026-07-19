Campeã da Copa, Espanha receberá prêmio de mais de R$ 250 milhões da Fifa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com sede em três países --México, Estados Unidos e Canadá--, a Copa do Mundo chega ao fim com vitória da Espanha sobre a Argentina.

Pelo título, a seleção europeia recebe US$ 50 milhões (cerca de R$ 254,8 milhões) em premiação da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Além do valor em dinheiro, a equipe de Lamine Yamal ganha medalhas e troféu. Os espanhóis também serão presenteados com anéis de uma coleção limitada da entidade. A linha é composta por 2.026 peças, com 30 unidades destinadas aos vencedores e 1.996 à venda para torcedores.

No caso dos atletas, em um dos lados da joia, estará gravada a imagem da taça do Mundial; no outro, uma arte relacionada à sua seleção. Cada peça será confeccionada sob medida, numerada e acompanhada de um certificado de autenticidade.

Os anéis de campeão são comuns no esporte norte-americano. Ligas como NBA, de basquete, NFL, de futebol americano, e NHL, de hóquei sobre o gelo, presenteiam atletas, treinadores e integrantes das comissões técnicas das equipes vencedoras com joias comemorativas após a conquista do título. Os itens são personalizados.

Já a equipe argentina, comandada por Lionel Scaloni, ganha US$ 33 milhões (R$ 168,2 milhões) pela segunda colocação.

No Qatar, em 2022, os prêmios destinados ao primeiro e segundo colocados, Argentina e França, foram de US$ 42 milhões e US$ 30 milhões, respectivamente. Na Rússia, em 2018, os valores foram de R$ 38 milhões, para a França (campeã), e R$ 28 milhões, para a Croácia (vice).

Neste ano, segundo a Fifa, serão distribuídos US$ 727 milhões (R$ 3,71 bilhões) ao todo. O valor inclui os custos de preparação de cada equipe classificada, que recebeu US$ 1,5 milhão (R$ 7,6 milhões).

O torneio teve 48 times participantes pela primeira vez na história, mas a entidade avalia aumentar o número para 64 na próxima edição.

Entre os semifinalistas, França, de Kylian Mbappé, e Inglaterra, de Harry Kane, também serão premiados. O terceiro lugar embolsa US$ 29 milhões (R$ 147,8 milhões), enquanto a quarta colocada fica com US$ 27 milhões (R$ 137,6 milhões).

O Brasil, que encerrou sua participação na Copa na 11ª colocação após eliminação para a Noruega nas oitavas de final --sua segunda pior campanha na história do torneio--, recebe US$ 15 milhões em premiação, o equivalente a cerca de R$ 77 milhões.

Valores das premiações da Copa 2026

- Campeão: US$ 50 milhões (R$ 254,8 milhões)

- Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 168,2 milhões)

- 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 147,8 milhões)

- 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 137,6 milhões)

- 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 96,8 milhões)

- 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 76,5 milhões)

- 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56 milhões)

- 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 45,9 milhões)