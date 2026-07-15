Atletas provocam Inglaterra em faixa após virada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores da Argentina celebraram a virada épica contra a Inglaterra com uma faixa com recado: "As Malvinas são argentinas". Os países disputam o território desde 1982.

A Argentina buscou uma virada épica na semifinal da Copa do Mundo. A equipe perdia até os 40 minutos do segundo tempo, mas reverteu a desvantagem com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Ilhas Malvinas é o nome -dado pelos argentinos- a um arquipélago que fica a 550 quilômetros do litoral do país, no sul do Oceano Atlântico. O outro nome do local é Ilhas Falkland -dado pelos britânicos.

O arquipélago tem duas ilhas principais: Gran Malvina e Soledad, além de 200 ilhotas. A principal cidade é Stanley (nome inglês) ou Puerto Argentino (nome argentino).

Território foi alvo de uma guerra entre Argentina e Grã-Bretanha nos anos 1980. Ingleses venceram o combate, que terminou com quase mil mortos e, atualmente, administram a região.

Apesar da derrota, a Argentina ainda reivindica a soberania do território. A Grã-Bretanha classifica o arquipélago como um território ultramarino, com administração e governo próprios.

A Organização das Nações Unidas (ONU) não declara a quem pertence o arquipélago. A entidade entende que há disputa pela soberania da região.