Argentina vira líder e Espanha vai a 2º no ranking Fifa após semis

(UOL/FOLHAPRESS) - Após as semifinais e com a classificação de Espanha e Argentina para a final da Copa do Mundo, as duas seleções alcançaram o topo do ranking publicado pela Fifa durante o torneio.

O QUE ACONTECEU

A Argentina é a líder da lista. A seleção venceu a Inglaterra de virada por 2 a 1 e avançou à final da competição, ganhando 26,90 pontos e ultrapassando a França. No total, os argentinos somam 1.970,37 pontos.

Na segunda posição está a outra finalista, a Espanha. A vitória contra a França por 2 a 0 garantiu 30,82 pontos aos espanhóis. Até o momento, a equipe espanhola tem 1.965,61 pontos.

França e Inglaterra perderam as semifinais e, por isso, somaram zero ponto. As duas ainda vão disputar o terceiro lugar. As duas somam, respectivamente, 1.948,97 e 1.889,42 pontos.

O Brasil acabou a Copa eliminado nas oitavas, mas garantiu o 5º lugar no ranking Fifa. A seleção fecha o ciclo com 1.804,92 pontos.

COPA AINDA TEM FINAL E DISPUTA DE 3º

A Argentina busca o quarto título mundial contra a Espanha, que quer a segunda taça. Os espanhóis levantaram o troféu em 2010, enquanto a Argentina conquistou a Copa em 1978, 1986 e 2022.

Inglaterra disputa o terceiro lugar contra a França no sábado, em Miami. Além de vencer a partida, Mbappé ainda pode se tornar o maior artilheiro da história das Copas durante a atual edição do Mundial.

A final da Copa do Mundo será no domingo (19), às 16h (de Brasília). A disputa pelo terceiro lugar acontecerá um dia antes, no sábado (18), às 18h.

VEJA O TOP 5 DE SELEÇÕES

1 - Argentina

2 - Espanha

3 - França

4 - Inglaterra

5 - Brasil