Argentina tem 3 mudanças no time titular para a final da Copa; Espanha repete formação da semifinal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Argentina vai a campo com três alterações em sua formação inicial para a decisão da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), contra a Espanha, que começará a partida sem mudanças em relação ao time que venceu a França na semifinal.

A principal novidade da equipe de Lionel Scaloni no estádio MetLife, em East Rutherford, será a presença do ponta esquerda Nico González no lugar do volante Leandro Paredes.

Com essa decisão, o técnico argentino aposta em um meio-campo com maior movimentação e intensidade para pressionar uma seleção espanhola que baseia boa parte do seu jogo no controle da bola.

As outras mudanças serão na lateral-direita e no meio de campo.

Montiel substituirá Nahuel Molina após a boa atuação que teve ao entrar no segundo tempo da semifinal contra a Inglaterra, enquanto De Paul recuperará a titularidade depois de ter começado a última partida no banco, preterido por Giuliano Simeone.

A Argentina busca conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva e a quarta de sua história.

Além disso, Scaloni buscará igualar uma marca histórica ao se tornar apenas o segundo técnico a ganhar duas Copas do Mundo consecutivas, um feito alcançado apenas pelo italiano Vittorio Pozzo com a Itália em 1934 e 1938.

Escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Nico González; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente