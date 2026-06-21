Após lesão em jogo na Copa, Koné passa por cirurgia e é recebido como herói pela seleção canadense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após sofrer fraturas na tíbia e na fíbula da perna esquerda no duelo da Copa do Mundo contra o Qatar, pelo Grupo B, e passar por cirurgia, o meio-campista Ismaël Koné, 24, visitou a delegação canadense neste sábado (20) no Centro de Treinamento da seleção, em Vancouver.

Ele chegou em uma van com a mãe, Suzanne Diomandé, e foi recebido como herói em uma grande festa dos jogadores e da comissão técnica.

Nas redes sociais, a conta oficial da seleção postou: "Recepção de herói para o nosso cara Isma".

A falta que resultou na fratura decorreu de uma entrada do jogador qatari Assim Madibo, aos 50 minutos de jogo, que terminou em 6 a 0 para o Canadá.

Após o choque, o jogador ficou caído, com a perna torta. O meio-campista do Qatar recebeu cartão vermelho após o lance.

"Na noite passada, Ismäel Koné foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura no membro inferior", disse a seleção do Canadá em comunicado na sexta-feira (19). "Espera-se que ele tenha uma recuperação completa, mas perderá o restante da Copa do Mundo Fifa 2026."

O técnico Jesse Marsch contou que a cirurgia demorou cerca de uma hora e meia e contou com a participação de três cirurgiões no Vancouver General Hospital.

"Acho que o que aconteceu foi que os cirurgiões assistiram pela TV, viram o que aconteceu e souberam na hora. Então trouxeram seus três melhores cirurgiões para o hospital imediatamente para cuidar dele", disse o comandante da seleção.

"Então, quando ele chegou lá, os cirurgiões já estavam prontos. Só precisamos nos comunicar com nossa equipe médica e garantir que a cirurgia era a melhor opção na nossa avaliação. Mas pude perceber ao conhecê-los e ouvir o que tinham a dizer sobre a situação que ele estava em muito boas mãos. A cirurgia, segundo eles, correu muito bem", completou Marsch, que é nascido nos EUA.

Natural de Abidjã, na Costa do Marfim, Koné chegou ao Canadá em 2010, aos 7 anos de idade, com a mãe, fugidos da guerra civil do seu país natal.

Na cidade de Montreal, ele se formou como jogador no clube CS Saint-Laurent, onde ficou até estrear como profissional no Montreal em fevereiro de 2022, quando marcou um gol na vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o mexicano Santos Laguna na Champions da Concacaf.

No mesmo ano, foi convocado pela seleção canadense para disputar as eliminatórias da Copa do Qatar-2022.

No fim daquela temporada, Koné se transferiu para o Watford, da Inglaterra, onde ficou uma temporada e meia antes de se mudar para o Olympique de Marselha. No clube francês, ele foi emprestado ao Rennes e depois ao Sassuolo, da Itália.

Seu desempenho foi tão bom no Sassuolo que a diretoria resolveu contratá-lo em definitivo em fevereiro deste ano.

Na Copa do Qatar, ele foi reserva, mas entrou nas três partidas disputadas pelo Canadá: 1 x 2 Marrocos, 0 x 1 Bélgica e 1 x 4 Croácia.

No Mundial deste ano, iniciou como titular absoluto e era uma das peças-chave de Marsch para a competição.