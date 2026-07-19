Além do espanhol Lamine Yamal, veja quem ganhou a Copa do Mundo antes dos 20
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeões mundiais aos 19 anos, os espanhóis Lamine Yamal e Pau Cubarsí se juntaram ao seleto clube de jogadores que conquistaram a Copa antes de completar 20 anos, que inclui Pelé (1958), Ronaldo Fenômeno (1994) e Kylian Mbappé (2018 ).
Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Veja a tabela de jogos da Copa do Mundo O primeiro jogador a conquistar o Mundial antes dos 20 foi o uruguaio Rubén Morán, em 1950. Ele tinha 19 anos.
Antes de Lamal e Cubarsí, o último jogador abaixo de 20 anos a vencer uma Copa do Mundo havia sido Mbappé, aos 19, pela França, em 2018.
Veja jogadores que conquistaram a Copa antes dos 20 anos
1950 - Rubén Morán (Uruguai), 19 anos
1958 - Pelé (Brasil), 17 anos
1958 - Mazzola (Brasil), 19 anos
1962 - Coutinho (Brasil), 19 anos
1970 - Marco Antônio Feliciano (Brasil), 19 anos
1982 - Giuseppe Bergomi (Itália), 18 anos
1994 - Ronaldo Fenômeno (Brasil), 17
2018 - Kylian Mbappé (França), 19 anos
2026 - Lamine Yamal (Espanha), 19 anos
2026 - Pau Cubarsí (Espanha), 19 anos