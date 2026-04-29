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FLAGRANTE

Trio é preso em flagrante por furtar cerca de mil metros de fiação de usina em Tanabi

Ao notar a aproximação da PM, um dos ocupantes do carro desembarcou e fugiu para o canavial

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 5 horasAtualizado há 2 horas
Fiação furtada da usina de Tanabi (Divulgação / Polícia Militar)
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Fiação furtada da usina de Tanabi (Divulgação / Polícia Militar)
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Três homens foram presos em flagrante por furtarem cerca de mil metros de fiação de cobre de uma usina de energia solar em Tanabi na noite da última segunda-feira, 27.

De acordo com a Polícia Militar, foi emitido um alerta no sistema de monitoramento da usina localizada na Estrada Municipal que liga Tanabi a Bálsamo, que indicava que o local estava sendo invadido.

No deslocamento até o local, as equipes da PM avistaram um veículo que se deslocava no contra fluxo da estrada de terra. Ao notar as viaturas, um dos ocupantes do carro saltou do veículo e fugiu a pé para o meio do canavial e não foi localizado. Os outros três ocupantes foram detidos. Com eles foram encontrados cerca de mil metros de fios de cobre, três alicates de grande porte e dois aparelhos celulares.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Mirassol, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado.