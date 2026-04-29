Trio é preso em flagrante por furtar cerca de mil metros de fiação de usina em Tanabi

Três homens foram presos em flagrante por furtarem cerca de mil metros de fiação de cobre de uma usina de energia solar em Tanabi na noite da última segunda-feira, 27.

De acordo com a Polícia Militar, foi emitido um alerta no sistema de monitoramento da usina localizada na Estrada Municipal que liga Tanabi a Bálsamo, que indicava que o local estava sendo invadido.

No deslocamento até o local, as equipes da PM avistaram um veículo que se deslocava no contra fluxo da estrada de terra. Ao notar as viaturas, um dos ocupantes do carro saltou do veículo e fugiu a pé para o meio do canavial e não foi localizado. Os outros três ocupantes foram detidos. Com eles foram encontrados cerca de mil metros de fios de cobre, três alicates de grande porte e dois aparelhos celulares.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Mirassol, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado.