Três homens são presos pela GCM por roubos em Rio Preto

Três homens foram presos na madrugada desta terça-feira, 9, pela Guarda Civil Municipal (GCM) por dois roubos em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, os crimes foram cometidos por quatro pessoas em um carro, mediante a grave ameaça. Por volta das 14h da segunda-feira, 8, o grupo assaltou funcionários de uma churrascaria na Vila Nossa Senhora da Paz durante o horário de descanso, levando quatro celulares.

Mais tarde, às 18h45 uma mulher foi assaltada pelo grupo em um ponto de ônibus. Os criminosos usaram armas de fogo para coagir a mulher a entregar a bolsa com os pertences.

Com a descrição do carro fornecidas pelas vítimas, a GCM passou a patrulhar em busca dos suspeitos, que foram encontrados durante a madrugada no bairro Jardim Paraíso. Três dos quatro envolvidos nos assaltos foram detidos e levados para a Central de Flagrantes. Em busca pelo carro usado nos crimes, nenhuma arma de fogo foi localizada.

Em depoimento, um dos suspeitos afirmou terem simulado o uso da arma com um objeto semelhante. O delegado de plantão ratificou a prisão dos três homens pelo crime de roubo.