Homem é preso na Bahia por tentativa de homicídio em Rio Preto

Um jovem de 19 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Rio Preto, foi rastreado e preso nesta terça-feira, 18, no município de Rafael Jambeiro, na Bahia.

O investigado, identificado como E.T.P., teria atacado um homem de 29 anos com diversas facadas. Após rápido atendimento médico, a vítima conseguiu sobreviver.

Segundo a investigação, o suspeito passou por problemas em sua cidade anterior e estava abrigado na casa de um tio em Rio Preto. Após ser repreendido pela vítima, ele se armou com uma faca e a atacou.

Após a tentativa de homicídio, E.T.P. fugiu para a Bahia, onde foi localizado.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, medida que foi determinada pela Justiça.

Em conjunto com as forças policiais da Bahia, a equipe policial de Rio Preto localizou e repassou informações sobre às autoridades locais que cumpriram a ordem judicial.

O preso permanece à disposição da Justiça.