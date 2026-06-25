Radar vira varal de roupas em rua de Rio Preto

Um radar instalado no Complexo de Elevados João 23, o viaduto Jordão Reis, região do centro, virou uma espécie de varal para secar roupas molhadas. A cena foi flagrada na manhã desta quinta-feira, 25, em Rio Preto.

São cinco peças de roupas penduradas na estrutura do radar, que inclusive estão na frente de lentes que registram infração de alta velocidade de veículos que vêm da avenida Bady Bassitt em direção à rua Jordão Reis.

Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Rio Preto informou que uma equipe foi deslocada para retirar as roupas do local. "As equipes de campo da Pasta fazem vistorias periódicas para averiguar os equipamentos".