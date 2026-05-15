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LIMPEZA

Prefeitura de Rio Preto limpa calçada após queda de idosa

Equipe do município retirou montes de terra em calçada do Vale do Sol um dia após idosa de 81 anos cair

por Redação
Publicado em 15/05/2026 às 12:43Atualizado em 15/05/2026 às 12:43
Equipe durante limpeza de calçada no Vale do Sol (Colaboração/leitor)
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Equipe durante limpeza de calçada no Vale do Sol (Colaboração/leitor)
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Equipes da Prefeitura de Rio Preto fizeram a limpeza na calçada do campo de futebol do bairro Vale do Sol na manhã desta sexta-feira, 15. No local, uma idosa de 81 anos sofreu uma queda na manhã desta quinta-feira, 14.

Segundo informações de testemunhas, a aposentada Olinda de Melo Silva tentou desviar de um monte de areia e acabou se desequilibrando. Ela sofreu ferimentos nos braços e no rosto.

O problema da sujeira na calçada foi denunciado pelo Diário nesta quarta-feira, 13, quando moradores enviaram à reportagem fotos e vídeos mostrando o descaso com a limpeza do espaço público.

De acordo com o morador Vladimir Batistela, diversos foram os apelos à Prefeitura e a vereadores para a desobstrução da calçada, que é utilizada para caminhadas.

Como protesto, vizinhos ao local instalaram uma cruz de madeira sobre um monte de terra, simulando uma cova.