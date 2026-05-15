Prefeitura de Rio Preto limpa calçada após queda de idosa

Equipes da Prefeitura de Rio Preto fizeram a limpeza na calçada do campo de futebol do bairro Vale do Sol na manhã desta sexta-feira, 15. No local, uma idosa de 81 anos sofreu uma queda na manhã desta quinta-feira, 14.

Segundo informações de testemunhas, a aposentada Olinda de Melo Silva tentou desviar de um monte de areia e acabou se desequilibrando. Ela sofreu ferimentos nos braços e no rosto.

O problema da sujeira na calçada foi denunciado pelo Diário nesta quarta-feira, 13, quando moradores enviaram à reportagem fotos e vídeos mostrando o descaso com a limpeza do espaço público.

De acordo com o morador Vladimir Batistela, diversos foram os apelos à Prefeitura e a vereadores para a desobstrução da calçada, que é utilizada para caminhadas.

Como protesto, vizinhos ao local instalaram uma cruz de madeira sobre um monte de terra, simulando uma cova.