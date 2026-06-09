Acidente com carreta deixa 74 porcos mortos e interdita acesso da Washington à BR por 10 horas

Foi concluído na noite desta segunda-feira, 8, o carregamento e transporte dos porcos que estavam em uma carreta que tombou na alça de acesso da rodovia Washington Luís para a BR-153, em Rio Preto. O acidente foi por volta das 13h40 e o motorista do caminhão não teve ferimentos. A remoção dos animais e a liberação da alça foram concluídas por volta das 23h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão saiu do Mato Grosso do Sul e seguia para Franca. Do total de 200 porcos, 74 morreram em decorrência do acidente. Os animais são de propriedade de um frigorífico em Nova Granada, para onde foram encaminhados após retirada.

A Ecovias informou em nota que "após a verificação do tacógrafo do veículo, a PMRv informou que o motorista trafegava a cerca de 70 km/h ao realizar a curva de acesso à alça, em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h".

Para viabilizar a remoção dos porcos, foram bloqueadas as alças de acesso e realizadas aberturas na estrutura do compartimento de carga da carreta. As equipes dos Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária, da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, da Defesa Civil Municipal e de outros órgãos também auxiliaram na contenção dos animais em área segura, evitando que acessassem as pistas de rolamento e colocassem em risco usuários das rodovias. Posteriormente, os animais foram transferidos para outro veículo de transporte.

De acordo com a Ecovias, o veículo foi destombado às 22h12 e a retirada dos animais foi finalizada às 22h13. A alça de acesso foi liberada às 23h29.