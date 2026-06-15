Policial civil de folga evita caso de feminicídio em Rio Preto

Um homem foi preso em flagrante nesse domingo, 14, por violência doméstica contra a ex após ser desarmado por investigador Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que estava fora de serviço.

O agente ouviu gritos de socorro em uma residência em Rio Preto. Ingressando no imóvel, o policial encontrou o suspeito armado com uma faca e alterado, ameaçando a ex-companheira. O agente conseguiu desarmar o agressor e tirou a vítima do local, porém, mesmo após a intervenção do policial, o homem continuou alterado e agressivo, mantendo ameaças e inclusive tentando novas investidas. Pouco depois, fugiu do local em uma motocicleta.

A Polícia Militar passou a realizar buscas com base na descrição do suspeito e da moto, localizando-o em uma residência, onde foi detido e posteriormente levado à Delegacia de Defesa da Mulher.

A vítima sofreu lesões leves e foi atendida. O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica.



