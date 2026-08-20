Polícia Civil investiga suspeitos de maus-tratos a cavalo na região de Rio Preto

Um jovem de 15 anos e um homem de 40 anos estão sendo investigados por maus-tratos contra um cavalo. O boletim de ocorrência foi registrado em Nova Granada nesta quarta-feira, 19, mas não se sabe a data exata do ocorrido.

Segundo o delegado Antônio Nascimento, os dois são suspeitos de realizar uma castração em um cavalo sem uso de anestesia e sem seguir protocolos de cuidado em um procedimento dessa natureza. Vídeos que circulam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp mostram o procedimento.

A Polícia Civil solicitou uma avaliação veterinária para averiguar as condições de saúde do animal.

Conforme a Polícia Civil, o adolescente contou às autoridades que é tutor do cavalo há, aproximadamente, dois anos.

Segundo o registro, diante da informação de que o cavalo se encontra em condições estáveis, ele permanecerá sob o cuidado dos responsáveis.

A Polícia Civil de Nova Granada segue investigando se a forma como a operação foi realizada caracteriza maus-tratos.