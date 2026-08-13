Polícia Civil prende suspeito de vender drogas em estúdio de tatuagem em Rio Preto

A Polícia Civil prendeu um homem nesta quarta-feira, 12, por posse ilegal de arma e tráfico de drogas. Segundo a investigação, ele utilizava um estúdio de tatuagem de fachada, no Centro, para armazenar e distribuir drogas em Rio Preto.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). A operação identificou o estúdio como um ponto de comercialização, armazenamento e distribuição de drogas.

A corporação, diante das informações reunidas pela inteligência, representou pela expedição de um mandado de busca e apreensão que foi autorizado pelas autoridades judiciais.

Os policiais cumpriram a ordem judicial e, em meio as buscas, encontraram entorpecentes, armas de fogo, munições e materiais para preparo, armazenamento e venda das drogas.

A Dise apreendeu três porções pequenas e uma porção grande de cocaína, um tijolo de cocaína, sete porções de maconha, uma porção de haxixe e cinco porções de cogumelos embalados a vácuo. Também foram apreendidos duas balanças de precisão, um revólver calibre .32, 34 munições de diversos calibres, um aparelho celular e diversas embalagens.

O investigado foi conduzido à delegacia e foi fichado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. O caso será investigado pela Polícia Civil.