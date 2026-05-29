Condenado por estupro é preso pela PM de Rio Preto

Um homem, condenado por estupro, foi preso por policiais militares no início da tarde desta sexta-feira, 29, em Rio Preto. Ele trabalhava na Associação Renascer, no Jardim Soraia, e a prisão ocorreu na instituição.

A Polícia Militar chegou ao local após receber informações do serviço interno de inteligência da corporação. Era indicado que um foragido estaria integrando o quadro de funcionários da instituição de ensino.

De acordo com o histórico da ocorrência, a equipe policial fez contato com a direção da escola, que indicou onde o funcionário se encontrava. Ao ser abordado, o procurado teve seus dados consultados junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto com base no artigo 213 do Código Penal (estupro).

Aos policiais, o homem afirmou desconhecer o mandado judicial expedido contra ele. Ainda nas dependências da escola, antes de ser conduzido, ele foi autorizado pelos agentes a entrar em contato com familiares para informar sobre a detenção.

O homem foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Por meio da assessoria jurídica, a Associação Renascer salientou que o homem preso, que trabalha há quatro anos na instituição, nunca deu problemas internos. A instituição diz que desconhecia o processo e que o crime não ocorreu na entidade de ensino.