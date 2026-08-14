Plantão policial de Rio Preto vai ganhar bolsão de estacionamento

A Prefeitura de Rio Preto iniciou a construção de um "bolsão" de estacionamento para viaturas da Polícia Civil, na avenida Aniloel Nazareth, em frente à Central de Flagrantes, no Jardim Fuscaldo. O terreno fica à margem da rodovia BR-153.

A obra está fase de limpeza do terreno e será seguida de compactação, asfalto e sinalização no solo das vagas.

Conforme apurado pelo Diário, o novo estacionamento atende reivindicação dos policiais que trabalham na delegacia de funcionamento 24 horas. As viaturas ficavam estacionadas em terreno ao lado do imóvel da Central de Flagrantes, mas há um mês o espaço, que é particular, foi murado, o que impediu o estacionamento das viaturas.

Além das viaturas, o bolsão de estacionamento também poderá ser utilizado pelas pessoas que vão até o Cartório de Registro Civil, localizado a 100 metros de distância da Central de Flagrantes.